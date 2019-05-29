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Квадратный подбородок и щетина: 48-летняя Кудрявцева показала, как выглядела бы мужчиной 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: РИА Новости
48-летняя Лера Кудрявцева вместе с мужем Игорем Макаровым отдыхает в Майами. В поездку супружеская чета взяла с собой и девятимесячную дочку Марию. Помимо участия в импровизированных пляжных фотосессия телеведущая на каникулах освоила и новое приложение на смартфоне. Вслед за Ксенией Бородиной возлюбленная спортсмена показала, как выглядела бы мужчиной. На снимке после обработки фильтрами у Леры появился квадратный подбородок, щетина, отечность лица и небольшие синячки под глазами — так называемые следы усталости.
«А мужчиной я была бы такой», — подметила в Instagram теледива.
teleprogramma.pro
Пока телеведущая отдыхает в Майами, ее место на съемочной площадке шоу «Звезды сошлись» временно заняла экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. В микроблоге певица отметила, что пока Лера наслаждается каникулами, кому-то приходится работать.
Напомним, что супруг телеведущей хоккеист Игорь Макаров на шестнадцать лет моложе своей возлюбленной. Однако это не помешало им построить гармоничные отношения.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Игорь Макаров , Ксения Бородина , Лера Кудрявцева , Ольга Орлова , Майами
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