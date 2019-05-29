Cудью «Голоса» уличили во лжи 

Судью и наставницу австралийской версии телешоу "Голос" Дельту Гудрем уличили во лжи, сообщает Daily Mail.
Гудрем, которая впервые появилась на "Голосе" в 2012 году, назвала себя фанаткой рэпа после выступления прошедшего слепые прослушивания 20-летнего конкурсанта Дензела. "Самое крутое в рэпе — то, какой он горячий и сексуальный, многие девушки вроде меня слушают его", — заявила 34-летняя звезда. "Я люблю пианино, пишу песню, но вне работы я люблю слушать твой стиль музыки", — сказала она.
Зрителей шоу смутили реплики Гудрем.
"Не верю, что Дельта слушает рэп",
"Дельта, не надо так стараться",
"Бесит",
— наперебой пишут пользователи твиттера.
Ранее сообщалось, что американский певец, гитарист и вокалист группы Maroon 5 Адам Левин покинет проект "Голос" спустя 8 лет и 16 сезонов.