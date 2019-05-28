Гоген Солнцев, постоянный участник различных ток-шоу, заявил, что лучше бы он женился на Алле Пугачевой, а не на Екатерине Терешкович.
"Немного поразмыслив, подумал, что, лучше бы женился на Алле, уверен, семейная жизнь и благополучие сложилось бы совсем по — другому", — посетовал Солнцев в инстаграме.
Тогда бы, размышляет он, не было бы тех проблем, которые преследуют меня в браке с Екатериной.
"Конечно, непонятно, как отреагировал бы Макс, на моё предложение руки и сердца замужней даме, матери троих детей, но, чем черт не шутит… хотя, разумеется, время не имеет сослагательного наклонения", — отметила звезда реалили-шоу.
"Надеюсь в мезальянсе Аллы и Макса все гораздо счастливее, чем у меня", — выразил надежду Гоген Солнцев.