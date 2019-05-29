Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич отреагировал на критику своего участия в патриотическом концерте у стен Кремля 12 июня.
Как заявил Макаревич в интервью радиостанции "Говорит Москва", его "достали" с поисками политических подтекстов.
"Давайте музыку слушать! Ей-богу, все с ума сошли просто со своей политикой", — разгневался он.
Какие песни Макаревич споет у Кремля, он рассказывать отказался, однако отметил, что одна из них старая, а другая новая.
"Машина времени" споет у стен Кремля 12 июня на патриотическом гала-концерте в честь Дня России. В соцсетях Макаревича критикуют, поскольку он согласился на патриотический концерт несмотря на то, что имеет собственную позицию по поводу статуса Крыма. Кроме того, в концерте выступят Олег Газманов, Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня" и еще несколько десятков коллективов.