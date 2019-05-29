Андрей Макаревич назвал сумасшедшими критиков своего концерта у Кремля

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич отреагировал на критику своего участия в патриотическом концерте у стен Кремля 12 июня.

Как заявил Макаревич в интервью радиостанции "Говорит Москва", его "достали" с поисками политических подтекстов.

"Давайте музыку слушать! Ей-богу, все с ума сошли просто со своей политикой", — разгневался он.

Какие песни Макаревич споет у Кремля, он рассказывать отказался, однако отметил, что одна из них старая, а другая новая.