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Андрей Макаревич назвал сумасшедшими критиков своего концерта у Кремля 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич отреагировал на критику своего участия в патриотическом концерте у стен Кремля 12 июня.
Как заявил Макаревич в интервью радиостанции "Говорит Москва", его "достали" с поисками политических подтекстов.
"Давайте музыку слушать! Ей-богу, все с ума сошли просто со своей политикой", — разгневался он.
Какие песни Макаревич споет у Кремля, он рассказывать отказался, однако отметил, что одна из них старая, а другая новая.
"Машина времени" споет у стен Кремля 12 июня на патриотическом гала-концерте в честь Дня России. В соцсетях Макаревича критикуют, поскольку он согласился на патриотический концерт несмотря на то, что имеет собственную позицию по поводу статуса Крыма. Кроме того, в концерте выступят Олег Газманов, Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня" и еще несколько десятков коллективов.
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Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Надежда Бабкина , Олег Газманов , Радиостанция "Говорит Москва"
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