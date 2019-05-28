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«Я ненавижу российский шоу‐бизнес»: Егор Крид дал интервью Дудю 

360tv.ru + ещё 3 35 минут назад
Фото: @egorkreed
Певец Егор Крид стал новым гостем шоу «вДудь», ведущим которого является Юрий Дудь. Молодой рэп-исполнитель ответил на вопросы о своей зарплате и разрыве с компанией Black Star. Полный ролик интервью был опубликован на канале программы в YouTube.
В ходе интервью Крид рассказал об уходе из Black Star и о том, как относится к Тимати и Басте. Также музыкант позвонил блогеру Даниле Поперечному. Крид рассказал о том, как относится к пародии блогера Satyr на него.
Молодой рэпер затронул тему российского шоу-бизнеса. По его словам, он ненавидит российский шоу-бизнес.
«Я ненавижу его за то, что в нем нет души и очень мало тех людей, с которыми ты можешь поле какой-то премии или внутри премии поделиться какой-то своей историей, чтоб они не пошли и не перекрутили, не рассказали всем»,
— приводит Instagram-аккаунт МБН самые яркие высказывания из интервью певца.
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Шоу-бизнес , Юрий Дудь , Крид , Тимати
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