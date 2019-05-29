«Ненавижу российский шоу-бизнес»: Егор Крид высказался после ухода от Тимати

Певец Егор Крид заявил в интервью Юрию Дудю, что ненавидит российский шоу-бизнес и хочет стать «продюсером самого себя». Выпуск шоу «вДудь» опубликован на YouTube.

По мнению певца, в российском шоу-бизнесе «нет души» и мало людей, с которыми можно искренне общаться.

«Очень мало тех людей, с которыми ты можешь после какой-то премии или внутри премии поделиться какой-то своей историей, чтобы они не пошли и не перекрутили, не рассказали всем», — заявил Егор Крид.

Также Крид пожаловался, что в шоу-бизнесе слишком много черного пиара, поливания грязью и «раздутых тем».

Дудь возразил, что в песнях Крида последних лет гораздо меньше души, чем в треках, которые он в 16 лет публиковал на своем YouTube-канале.

Комментируя свой уход из лейбла Тимати Black Star, Крид заявил, что хочет сам продюсировать свои выступления, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.

По словам певца, переговоры о расставании с лейблом проходили не просто, контракт закончился еще 12 марта этого года, но только через 1,5 месяца удалось договориться, что товарный знак «Егор Крид» и право исполнять песни останутся у артиста. По его словам, переговоры завершились успешно, так как у него «есть яйца», и если он поставил перед собой цель, то будет ее добиваться.

В апреле 2019-го стало известно, что Егор Булаткин (настоящее имя Крида) ушёл из Black Star, сохранив свое сценическое имя. До этого СМИ писали, что судьба псевдонима Булаткина оказалась под угрозой: по контракту товарный знак «Егор Крид» принадлежал лейблу, артист не мог продолжать выступать под ним.

Павел Курьянов из Black Star заявлял, что певец «может стать Егором Булаткиным, может стать кем угодно, но товарный знак „Егор Крид“ принадлежит лейблу Black Star Inc». Однако в итоге Тимати заявил, что они «разошлись полюбовно».