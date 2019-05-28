Новый скандал: Итоги «Евровидения» требуют пересмотреть

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Литва требует пересмотра результатов «Евровидения» 

Газета.Ru 26 минут назад
Литовский общественный вещатель LRT попросит Европейский вещательный союз (EBU) разъяснить ситуацию с учетом голосов Италии на «Евровидении-2019».
«Итальянские» голоса значительно повлияли на выход Литвы в финал, передает «Sputnik Литва» со ссылкой на заявление вещателя. Представителю Литвы Юриюсу Векленко не хватило только одного балла до выхода в финал, в итоге Литва заняла одиннадцатое место, набрав 93 очка.
Но результаты, обнародованные итальянским вещателем, доказывают, что итальянские телезрители дали представителю Литвы на один балл больше, и эта разница могла бы вывести его в финал. По словам генерального продюсера LRT Аудрюса Гиржадаса, Юриюс Векленко может потребовать и финансовой компенсации.
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Шоу-бизнес , Видео , Италия , Литва
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