Звезда реалити-шоу и певица Ольга Бузова опубликовала в инстаграме фото, для которого позировала в компании татуированного молодого мужчины.
Снимок Ольга Бузова сопроводила загадочной подписью.
"Ты разводил умело, но я не хотела раз#водица", — написала звезда.
Подписчики Ольги Бузовой гадают, кто составил ей компанию, и предполагают, что кадр был сделан на съемках нового клипа певицы.
"Конор МакГрегор с Олей",
"Я мужика даже сразу не заметила",
"Квартиру купила, теперь можно и отношениями заняться", — пишут они.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова до сих пор носит подарки своего экс-супруга Дмитрия Тарасова — дорогие часы и кольцо.