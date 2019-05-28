Бузова опубликовала постельное фото в компании татуированного парня

Звезда реалити-шоу и певица Ольга Бузова опубликовала в инстаграме фото, для которого позировала в компании татуированного молодого мужчины.

Снимок Ольга Бузова сопроводила загадочной подписью.

"Ты разводил умело, но я не хотела раз#водица", — написала звезда.

Подписчики Ольги Бузовой гадают, кто составил ей компанию, и предполагают, что кадр был сделан на съемках нового клипа певицы.

"Конор МакГрегор с Олей",

"Я мужика даже сразу не заметила",

"Квартиру купила, теперь можно и отношениями заняться", — пишут они.