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Наташа Королева засобиралась на Украину 

Рамблер + ещё 7 10 минут назад
Фото: 360tv.ru
Наташа Королева никогда не была гражданкой Украины, но надеется, что ей позволят вновь въезжать в страну. Об этом певица заявила Федеральному агентству новостей.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский отметил решение предшественника Петра Порошенко о лишении гражданства Михаила Саакашвили.
Экс-президент Грузии стал украинцем 29 мая 2015 года, а на следующий день был назначен губернатором Одесской области. В ноябре 2016-го Саакашвили ушел в отставку, а в июле 2017-го — был лишен украинского гражданства якобы за предоставление недостоверной информации при его получении.
«Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили», — прокомментировала решение Зеленского в своем фейсбуке спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
В свою очередь, Королева, комментируя агентству реплику Захаровой, прежде всего «сделала пометочку», что украинский паспорт у нее не отбирали, так как его у нее никогда не было.
«Мне просто запретили въезд в страну. Это все-таки разные вещи», — подчеркнула она, добавив, что раз надежда на возвращение ей этого права есть у Захаровой, то «что-то, возможно, и случится».
Позже Наташа Королева оставила комментарий под соответствующей публикацией спикера МИДа. В нем певица выразила веру и надежду, что рано или поздно она сможет посетить Украину.
Комментарии
Шоу-бизнес , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Михаил Саакашвили , Наташа Королева , МИД , РИА ФАН
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