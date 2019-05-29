Муж Кудрявцевой высказался о причастности жены к скандалу в Австрии

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала обвинения австрийской прессы в подкупе вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который был вынужден подать в отставку из-за обвинений в коррупции, передает "Советский спорт".

"Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается я виновата в отставке вице-канцлера Австрии. Думала, только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается нет.

Одна из газет Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде", — написала Кудрявцева в инстаграме.

Затем в соцсети она опубликовала первую полосу одной из австрийских газет и написала: "Беру дорого. Обращайтесь".

Хоккеист Игорь Марков , который является мужем ведущей, отреагировал на запись супруги.

"Просто зверь", — написал спортсмен.

Ранее муж Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери.