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Муж Кудрявцевой высказался о причастности жены к скандалу в Австрии 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала обвинения австрийской прессы в подкупе вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который был вынужден подать в отставку из-за обвинений в коррупции, передает "Советский спорт".
"Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается я виновата в отставке вице-канцлера Австрии. Думала, только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается нет.
Одна из газет Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде", — написала Кудрявцева в инстаграме.
Затем в соцсети она опубликовала первую полосу одной из австрийских газет и написала: "Беру дорого. Обращайтесь".
Хоккеист Игорь Марков, который является мужем ведущей, отреагировал на запись супруги.
"Просто зверь", — написал спортсмен.
Ранее муж Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери.
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Шоу-бизнес , Видео , Лера Кудрявцева , Игорь Марков , Советский спорт , Австрия
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