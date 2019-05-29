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Россия упростила организацию выступлений иностранных артистов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла проект закона, который разрешает иностранным ученым, артистам и другим деятелям культуры и искусства выступать на творческих вечерах и мастер-класса в ходе краткосрочных (до 30 дней) поездок в России без получения разрешения на работу.
Инициативу предложили депутаты во главе с председателем комитета по развитию гражданского общества Сергеем Гавриловым (КПРФ) и его заместителем Дмитрием Вяткиным («Единая Россия»), передает ТАСС.
«Действующий порядок въезда в РФ и привлечения иностранных граждан, являющихся творческими работниками, к трудовой деятельности предусматривает пребывание таких граждан в Российской Федерации в течение более тридцати суток (с получением разрешений на привлечение и использование иностранных работников, рабочей визы и разрешений на работу)», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Зарубежные артисты во время поездок в Россию могут выступать в составе смешанных творческих коллективов, участвовать в творческих, участвовать в творческих вечерах, авторских лекциях, мастер-классах и другие мероприятиях, как правило, не носящих коммерческий характер и не могут быть спланированы заранее.
Проект закона предлагает освободить таких деятелей культуры от получения разрешения на работу или патента, а госучреждения культуры и искусства — от получения разрешения на привлечение иностранных работников.
Законопроект дополняет 13-ю статью закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» подпунктом, который распространяет эти положения на «прибывших в Российскую Федерацию с гостевым визитом либо для осуществления научных или культурных связей и контактов и привлекаемых помимо этого государственными учреждениями культуры и искусства» для осуществления гастрольной деятельности в течение срока, не превышающего тридцати суток.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Мигранты , Сергей Гаврилов , Дмитрий Вяткин , Единая Россия , Госдума , КПРФ , ИТАР-ТАСС
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