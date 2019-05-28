Рудковская объяснила фразу о лишении детей наследства

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в разговоре с News.ru прокомментировала свою фразу о том, что может вычеркнуть детей из завещания, если они не подадут ей стакан воды. Речь идёт о комментарии, который она оставила в ответ на сообщение под опубликованным в её Instagram фото.

В комментарии была критика моих методов воспитания. Было сказано, что дети мне не подадут воды. На что я ответила, что, если не подадут, я вычеркну их из завещания. Естественно, это была шутка. Какой вопрос — такой и ответ, — пояснила Рудковская.

Тем не менее ряд СМИ не восприняли фразу музыкального продюсера как шутку и выпустили соответствующие материалы. «7дней», к примеру, написали, что «Яна, похоже, говорит вполне серьёзно». Комментируя это, Рудковская задалась вопросом, как СМИ удалось определить, была ли её фраза шуткой или же нет. При этом она отметила, что оставленный под её снимком в соцсети комментарий заслуживает именно такого ответа.

Сумасшедших в жизни много и, когда пишут подобные вещи, особенно касаемо моих методов воспитания, мне кажется, стоит отвечать именно в такой форме, — сказала Рудковская.