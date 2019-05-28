Жириновский нашел новую проблему в конкурсе «Голос. Дети»

— Конкурс «Голос. Дети». Хорошо, что отменили несправедливые результаты, и все исправили. Но хочу спросить, а где русские участники? Все люди равны и тем более дети, но что, русские дети не поют? Или поют хуже остальных? Нам это не понятно, — заявил Жириновский в официальном Телеграм-канале.

Скандал начался после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Многих зрителей возмутил этот факт, было решено провести расследование. Оно выявило накрутку голосов в пользу участницы, и результаты финала аннулировали.