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Жириновский нашел новую проблему в конкурсе «Голос. Дети» 

Вечерняя Москва + ещё 2 4 часа назад
Фото: ТАСС
Лидер либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в соцсетях раскритиковал участников шоу «Голос. Дети», который завершился на Первом канале.
— Конкурс «Голос. Дети». Хорошо, что отменили несправедливые результаты, и все исправили. Но хочу спросить, а где русские участники? Все люди равны и тем более дети, но что, русские дети не поют? Или поют хуже остальных? Нам это не понятно, — заявил Жириновский в официальном Телеграм-канале.
Скандал начался после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Многих зрителей возмутил этот факт, было решено провести расследование. Оно выявило накрутку голосов в пользу участницы, и результаты финала аннулировали.
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Шоу-бизнес , Общество , Владимир Жириновский , ЛДПР
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