Звезда популярного реалити-шоу умер в 30-летнем возрасте

Участник британского реалити-шоу The Biggest Loser Дэниэл Райт (Daniel Wright) скончался в возрасте 30 лет. Как сообщает таблоид The Mirror, причиной его смерти стала лейкемия.

Специалисты диагностировали у Раста острый лимфобластный лейкоз в октябре 2017 года. Его фанаты пытались собрать 50 тысяч долларов на медицинские расходы на платформе GoFundMe, однако за почти полтора года смогли найти лишь около 10 тысяч.

За несколько дней до смерти Райта его жена Ребекка рассказала в Facebook об ухудшении состояния супруга. По ее словам, мужчина постоянно боролся с кашлем, лихорадкой и инфекциями.

Райт участвовал в седьмом восьмом сезоне шоу про похудение The Biggest Loser на канале NBC. Его коллеги по передаче тяжело переживают утрату. Кортни Крозье Респесс Courtney Crozier Respess назвала умершего одним из самых добрый людей, которых она когда-либо встречала.