Молодожены Потап и Настя признались в серьезном конфликте

В передаче "Светская жизнь" на украинском YouTube-канале "1+1" Потап признался, что у Каменских очень крепкий характер. По словам Каменских, однажды во время гастролей они не разговаривали 1,5 месяца, после концертов разъезжаясь по разным гостиницам.

"Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Иногда приходилось и посылать друг друга", — цитирует Настю портал "Дни.ру".

Потап и Настя Каменских выступают вместе с в 2006 года, их первым суперхитом стал трек "Не пара". Свои отношения Потап и Настя долго скрывали, однако 23 мая 2019 года все-таки поженились и уехали в медовый месяц.