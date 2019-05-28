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Шифрин и Ивлеева по соседству: Шурыгина переехала в «звездный» дом 

Рамблер + ещё 2 5 часов назад
Фото: Instagram
Шифрин и Ивлеева по соседству: куда переехала Шурыгина
Диана Шурыгина, получившая известность после серии выпусков «Пусть говорят», переехала в «звёздный» московский дом, расположенный на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает «СтарХит».
В этом же доме живут юморист Ефим Шифрин, телеведущая Настя Ивлеева и актриса Катерина Шпица. По данным издания, Шурыгина и ее супруг Андрей Шлянин переехали в квартиру на 25-м этаже жилого комплекса.
По информации «СтарХита», Шурыгину вместе с мужем можно часто увидеть в одном из торговых комплексов на Ходынском поле. Девушка проводит много времени в местных кафе и ходит с мужем по магазинам.
Шурыгина вышла замуж за видеооператора Андрея Шлянина, который старше нее на 11 лет, в октябре 2017-го.
В январе 2017-го вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней (на тот момент) Диане Шурыгиной, ставшей жертвой изнасилования весной 2016 года. По словам девушки, это произошло на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник — 21-летний Сергей Семенов — изнасиловал ее.
Суд счел вину Семенова доказанной и приговорил его к восьми годам тюрьмы. Свою вину молодой человек не признал. Его родственники и друзья также отказались верить в справедливость приговора. После «Пусть говорят» у них набралось много сторонников. В интернете появились оскорбительные мемы с Шурыгиной, сообщества в поддержку Семенова, а семье девушки начали поступать угрозы.
Позже суд сократил приговор Семенову до трех лет и трех месяцев. В 2018 году молодой человек вышел на свободу, так как неотбытую часть срока ему заменили более мягким видом наказания.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Ефим Шифрин , Сергей Семенов , Катерина Шпица
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