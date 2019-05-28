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«В семье не без урода»: Водонаева обсудила очередной скандал в семье Фриске 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Популярная модель Алена Водонаева высказала свое мнение по поводу скандала, который с новой силой разгорелся в семье покойной певицы Жанны Фриске. Напомним, что благотворительная организация «Русфонд» получила почти восемь миллионов рублей от продажи части недвижимости Фриске в счет погашения долга. В свое время была собрана огромная сумма на лечение исполнительницы, которая не была полностью израсходована. Однако деньги родные звезды в фонд, после смерти Жанны Фриске, отдавать не торопились. Состоялись суды. В результате сейчас семья исполнительницы должна крупную сумму денег.
По мнению Водонаевой, горе должно было сблизить близких, но произошло все наоборот. Одна сторона (родители и сестра) конфликтуют с другой (муж Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев).
«В семье не без урода» — говорит нам другая известная поговорка. Действительно, у многих есть родственник, с которым ни у кого не ладятся отношения. Но как быть в такой ситуации?» — задалась вопросом Алена Водонаева.
Ведущая отметила, что, конечно, можно пойти к Андрею Малахову и вынести сор из избы, но польза от этого будет только телевизионщикам, которые поднимут рейтинг своей программы. Самое лучшее решение — разобраться за закрытыми дверями. Правда, родные Жанны Фриске пока мириться друг с другом не собираются.
Сама Водонаева, судя по общим высказываниям, занимает сторону родителей Фриске. Ей очень больно, что происходит в семье звезды. Она уверена, что никакие деньги не стоят того, чтобы получить возможность обнять маленького человека, так похожего на любимую дочь, сообщает портал «7 дней».
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Андрей Малахов , Дмитрий Шепелев , журнал "7 Дней"
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