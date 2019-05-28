Люди с плакатами «атаковали» замок Пугачёвой

Журналисты выяснили, что происходило в поместье Аллы Пугачёвой Максима Галкина в деревне Грязь во время празднования артисткой 70-летнего юбилея. По данным «Собеседника», улица перед особняком звёздной четы буквально кишела журналистами и поклонниками с плакатами.

Об этом СМИ сообщила продавщица местного цветочного магазина по имени Елена Ивнаовна. По слухам, в этом году Пугачёва день рождения дома не праздновала. Зато поздравить примадонну с юбилеем приехали десятки её преданных фанатов.

«Поклонников и корреспондентов тут было о-го-го сколько. Гуляли все с плакатами, но знаменитостей не было», — отметила женщина, подчеркнув, что ни одного букета в подарок Пугачёвой у неё никто не купил.

По словам цветочницы, десять лет назад, когда певица праздновала своё 60-летие, особняк «гудел».

«Было шумно, вообще свет-конец! Полиция даже была. А в этот раз тишина», — резюмировала Елена Ивановна.

Журналистам также удалось выяснить, что на территории участка звёздной четы недавно появился настоящий пиратский корабль для детских забав. Отмечается, что рядом со своим замком артисты планируют построить часовню.