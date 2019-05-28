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Киркоров вышел на улицы Петербурга с автоматом в руках 

РИА «ФедералПресс» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Он приехал в Северную столицу, чтобы снять новый клип. Поп-король в черном костюме и с автоматом Калашникова прогулялся по городу.
Снимок с соответствующим образом музыкант выложил в социальной сети Instagram. Под фотографией Киркоров написал комментарий: скоро» и «лунный гость». Возможно, певец намекал на тематику нового музыкального видео. Как сообщают «Невские Новости», поклонники сравнили своего кумира с мафиози. Нашлись и те, кому он напомнил Че Гевару и полковника ФСБ. Некоторые даже сравнили Киркорова с террористом.
«Не знал бы в лицо..подумал бы террорист» — написал из комментаторов.
Это пост без внимания не оставил также Виктор Дробыш. Продюсер спросил у Киркорова, не к нему в гости ли собрался музыкант. Напомним, ранее журналисты на Евровидении решили, что Лазарев и Киркоров — пара. У российских певцом спросили об общих детях. Поводом для таких мыслей послужило то, что журналисты заметили, что артисты все свободное время на мероприятии проводят вместе.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети» СМИ: у Сергея Лазарева родилась дочь Пригожин заявил, что не стал бы обливать Валерию экскрементами ради хайпа
Комментарии5
Шоу-бизнес , Виктор Дробыш , ФСБ , Санкт-Петербург
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