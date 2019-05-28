Киркоров вышел на улицы Петербурга с автоматом в руках

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 27 Май 2019 в 7:52 PDT Он приехал в Северную столицу, чтобы снять новый клип. Поп-король в черном костюме и с автоматом Калашникова прогулялся по городу.

Снимок с соответствующим образом музыкант выложил в социальной сети Instagram. Под фотографией Киркоров написал комментарий: скоро» и «лунный гость». Возможно, певец намекал на тематику нового музыкального видео. Как сообщают «Невские Новости», поклонники сравнили своего кумира с мафиози. Нашлись и те, кому он напомнил Че Гевару и полковника ФСБ . Некоторые даже сравнили Киркорова с террористом.

«Не знал бы в лицо..подумал бы террорист» — написал из комментаторов.