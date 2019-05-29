Яна Рудковская устроила шикарный завтрак по особому поводу

Яна Рудковская почти ежедневно радует поклонников, публикуя снимки роскошных завтраков. На кадрах, которые продюсер публикует в Instagram, на ее столе можно увидеть небольшие порции полезных и вкусных блюд, обязательные цветочные букеты и идеальную сервировку.

Подписчики блога оказались почти единодушны, отметив в комментариях, что завтрак действительно получился у продюсера одним из лучших. Многие заявили, что очень ждут выхода нового видео Билана.