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Яна Рудковская устроила шикарный завтрак по особому поводу 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Яна Рудковская почти ежедневно радует поклонников, публикуя снимки роскошных завтраков. На кадрах, которые продюсер публикует в Instagram, на ее столе можно увидеть небольшие порции полезных и вкусных блюд, обязательные цветочные букеты и идеальную сервировку.
Но один из своих последних завтраков назвала «шикарным» даже сама Яна. Как сообщила Рудковская, небольшое застолье устроено по особому поводу, в честь выхода ностальгического трека Димы Билана «Про белые розы». На опубликованной продюсером фотографии можно увидеть огромный букет красных роз, переданный кем-то из фанатов. «По-шикарному сегодня завтракаем… Не знаю, у кого как, а у меня этот трек в голове уже месяц, с момента его рождения! Спасибо, Дима, что, несмотря на твой статус и имидж модного артиста, пошел на эту авантюру. Ждете клипа?» — пишет Рудковская.
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По шикарному сегодня завтракаем) Такие роскошные розы передали по случаю выхода трека Димы @bilanofficial «Про белые розы»! Видимо кто -то из наших друзей «Old School» поймал ностальгию и вспомнил свою юность или даже детство! 90-е, 2000-е, аранжировка тех лет, каждая строчка -это концептуальная песня.. Джинсовая куртка, кассетники, Школа, институт, то бесценное время и те культовые артисты и их бессмертные шляг -фразы! Про Белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы, танцы странные.. и снова ночь седая не отпускает меня …Не знаю у кого как, а у меня этот трек в голове уже месяц, с момента его рождения! Спасибо, Дима, что несмотря на твой статус и имидж модного артиста, пошёл на эту авантюру ❤️Ждёте клипа? Думаете в какой стилистике он будет, есть идеи? Что думаете про трек?Ваша тема? #рубрикамоизавтраки #пробелыерозы

Публикация от  Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Подписчики блога оказались почти единодушны, отметив в комментариях, что завтрак действительно получился у продюсера одним из лучших. Многие заявили, что очень ждут выхода нового видео Билана.
Накануне Яна Рудковская неожиданно призналась, что когда-то у нее был роман с ее подопечным. В эфире Love Radio продюсер заявила, что продолжила бы отношения с Димой Биланом, не встреть она будущего мужа Евгения Плющенко.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дима Билан , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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