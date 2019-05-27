«Надо поставить жирную точку»: Иосиф Пригожин ответил на обвинения сына во лжи

Иосиф Пригожин был бы рад пообщаться, но Дмитрий поставил условие: он будет обсуждать бизнес только в присутствии отчима. Продюсер пришёл в ярость от того, что любовник экс-супруги для Дмитрия оказался важнее, чем родной отец.

Дмитрий подлил масло в огонь скандала, опубликовав в Instagram обращение к отцу. Наследник считает, что Иосиф Пригожин «заигрался во лжи и шоу-бизнесе». Он обвинил продюсера в равнодушии.

Пригожин уверен, что Дмитрий не смог сам бы такое написать. На протяжении 15 лет, которые продюсер живет с Валерией, старший сын приезжал в гости, путешествовал с ними, получал финансовую помощь и место для работы. По словам Пригожина, Дмитрий не мог молчать все 15 лет и, вдруг, изменить своё мнение.

«Надо поставить жирную точку в этой истории! Это сложно и трудно, больно и трагично, но Дима и Даная стали инструментом в руках моей бывшей жены», — рассказал Иосиф Пригожин порталу «СтарХит»