Юрий Лоза о Стасе Михайлове: Он занял чужое место

Певец Стас Михайлов пожаловался на своих коллег: месяц назад он отметил 50-летие, и в соцсетях заявил, что «немногие могли найти искренние слова».

Российский музыкант, певец Юрий Лоза в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» считает, что Михайлов должен понимать, что настоящих друзей очень немного.

— Человек с возрастом становится мудрее. В 50 мужик должен повзрослеть и понять, что его окружают простые люди. Если вы думаете, что у нас работают не люди, а небожители — то вы ошибаетесь, это обычные люди. По страстям и желаниям они завидуют, также как остальные. Если вы думаете, что кто-то не завидует Михайлову, что тот поехал на корпоратив Гаспрома… Это везде так. Если зависть поставить на службу людям, она может приносить пользу, — считает музыкант.

По словам Лозы, Михайлов стал старше, начал понимать, что не все могут быть искренны:

— Я это стал понимать давно. Наш мир разобщен. В 50 лет не приобретают друзей. Михайлов должен понимать, сколько у него настоящих друзей — это два-три человека. Это гораздо меньше, чем количество гостей, пришедших к нему на юбилей. Они пришли, чтобы их показали по телевизору, всем нужна реклама. Вы послушайте, что все артисты говорят друг про друга — там нет никакой любви — он отъедает кусок чужого пирога. Так петь, как Михайлов, чужие песни, может любой. У нас среди авторов такого нет, а исполнители зависимы, — отметил Лоза.