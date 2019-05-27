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Юрий Лоза о Стасе Михайлове: Он занял чужое место 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: ТАСС
Певец Стас Михайлов пожаловался на своих коллег: месяц назад он отметил 50-летие, и в соцсетях заявил, что «немногие могли найти искренние слова».
Российский музыкант, певец Юрий Лоза в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» считает, что Михайлов должен понимать, что настоящих друзей очень немного.
— Человек с возрастом становится мудрее. В 50 мужик должен повзрослеть и понять, что его окружают простые люди. Если вы думаете, что у нас работают не люди, а небожители — то вы ошибаетесь, это обычные люди. По страстям и желаниям они завидуют, также как остальные. Если вы думаете, что кто-то не завидует Михайлову, что тот поехал на корпоратив Гаспрома… Это везде так. Если зависть поставить на службу людям, она может приносить пользу, — считает музыкант.
По словам Лозы, Михайлов стал старше, начал понимать, что не все могут быть искренны:
— Я это стал понимать давно. Наш мир разобщен. В 50 лет не приобретают друзей. Михайлов должен понимать, сколько у него настоящих друзей — это два-три человека. Это гораздо меньше, чем количество гостей, пришедших к нему на юбилей. Они пришли, чтобы их показали по телевизору, всем нужна реклама. Вы послушайте, что все артисты говорят друг про друга — там нет никакой любви — он отъедает кусок чужого пирога. Так петь, как Михайлов, чужие песни, может любой. У нас среди авторов такого нет, а исполнители зависимы, — отметил Лоза.
— Он приехал из Сочи, попал в тусовку, занял чье-то место, 90 процентов из певцов могут петь те же песни. Никто не завидует Розенбауму или Макаревичу — только они могут писать такие песни. А есть те, кто может исполнить чужой репертуар, — подытожил музыкант.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Стас Михайлов
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