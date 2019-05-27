«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

"Наш совместный симбиоз родил потрясающую коллекцию, которую мне очень хотелось вам показать. Это очень важная коллекция, которую наша команда готовила более полугода", — сказал Тимати перед началом показа.

Перед показом Тимати поблагодарил Минобороны за оперативный отклик на его предложение о создании совместной линии одежды.

"Я встретил здесь креативную, молодую, крутую команду, которая помогла мне реализовать совместный проект", — сказал Тимати.

Представители "Военторга" рассказали, что именно вдохновило создателей коллекции: "В основе компаний общие ценности: убежденное лидерство, патриотизм, внимание к деталям и полная уверенность в каждом следующем шаге".

В основе коллекции "Черная звезда": бомберы, куртки, рубашки, чиносы, шорты, кепки, а также панамы, майки и платья в стиле милитари. Кроме того, представлена и детская линия коллекции. По словам военных, дизайнеры учли лучшие традиции стиля — строгость, минимализм, надежные материалы, комфортный крой, высокая функциональность. Отличительная особенность почти каждой модели — практичные, большие карманы.

Презентация новой коллекции прошла в главном атриуме здания Минобороны. Приобрести одежду из новой коллекции можно будет уже в этом месяце в сетях магазинов "Армия России" и Black Star Wear.