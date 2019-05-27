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«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды 

ТАСС + ещё 11 7 часов назад
Фото: ТАСС
Бренд Black Star Wear (владелец — рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда". Премьерный показ состоялся 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной.
"Наш совместный симбиоз родил потрясающую коллекцию, которую мне очень хотелось вам показать. Это очень важная коллекция, которую наша команда готовила более полугода", — сказал Тимати перед началом показа.
Перед показом Тимати поблагодарил Минобороны за оперативный отклик на его предложение о создании совместной линии одежды.
"Я встретил здесь креативную, молодую, крутую команду, которая помогла мне реализовать совместный проект", — сказал Тимати.
Представители "Военторга" рассказали, что именно вдохновило создателей коллекции: "В основе компаний общие ценности: убежденное лидерство, патриотизм, внимание к деталям и полная уверенность в каждом следующем шаге".
В основе коллекции "Черная звезда": бомберы, куртки, рубашки, чиносы, шорты, кепки, а также панамы, майки и платья в стиле милитари. Кроме того, представлена и детская линия коллекции. По словам военных, дизайнеры учли лучшие традиции стиля — строгость, минимализм, надежные материалы, комфортный крой, высокая функциональность. Отличительная особенность почти каждой модели — практичные, большие карманы.
Презентация новой коллекции прошла в главном атриуме здания Минобороны. Приобрести одежду из новой коллекции можно будет уже в этом месяце в сетях магазинов "Армия России" и Black Star Wear.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Армия , Тимати , Министерство обороны , Военторг , НЦУО РФ , ИТАР-ТАСС
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