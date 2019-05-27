Бари Алибасов рассказал, почему его сын бросил жену с ребенком

Известный российский продюсер Бари Алибасов прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что его сын Бари Алибасов-младший бросил свою жену, журналистку Виолетту Гришину с новорожденным ребенком.

— Они расстались давно, — сообщил продюсер корреспонденту «Вечерней Москвы». — А причина развода самая банальная — не сошлись характерами.

Артист честно признался, что отношения между супругами ухудшились еще до рождения внучки Амелии, которую, к слову, Алибасов-старший ни разу не видел.

По сообщению ряда СМИ, после того, как сын знаменитого продюсера покинул семью, Гришиной пришлось подрабатывать сразу после рождения дочери, чтобы содержать малышку.