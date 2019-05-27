Пугачева забраковала? Как Наташа Королева оказалась в черном списке

Поп-звезда Наташа Королева призналась, что не была на юбилейном концерте Аллы Пугачевой , поскольку не входит в круг близких людей Примадонны. Певица отметила, что очень хотела пойти на концерт вместе с мамой, которая является большой поклонницей народной артистки СССР, однако они поздно спохватились и ни за какие деньги не смогли достать билеты.

Эстрадная певица Наташа Королева объяснила свое отсутствие на юбилейном концерте Аллы Пугачевой. Королева призналась, что не входит в круг близких людей Аллы Борисовны. Она также отметила, что ее мама большая поклонница Пугачевой и мечтала попасть на концерт, ради которого даже отменила запланированную поездку в Киев.

«Но мы поздно спохватились. Я бросилась покупать билеты, а их уже не было. Причем ни за какие деньги. Я звонила друзьям, но достать не смогла.

Билетов действительно не было ни в партере, ни на балконе, ни в директорской ложе», — рассказала певица в интервью изданию «Собеседник».

Исполнительница расстроилась, что не удалось порадовать мать, но решила отнестись к произошедшему философски.

Отметим, что Королева готовится к собственному дню рождения 31 мая — в этот день артистка даст концерт в театре «Русская песня».

«Этим концертом я решила убить сразу двух зайцев: и день рождения отгулять, и альбом презентовать. Сейчас идет подготовка: готовим новые номера, костюмы», — призналась певица.

В прессе одно время ходили слухи о некоем «платье девственности», которое исполнительница явит зрителям во время концерта. Королева подобные слухи опровергла, но смеясь отметила, что такое платье у нее все же есть.

«Понимаете, весной начинаешь ощущать себя моложе своих лет, тебя тянет надеть что-то такое из юности. А так как я — символ юности целого поколения, то у меня это все происходит особенно остро», — сказала она.

Артистка рассказала о том, что на концерте она собирается удивить поклонников невероятно красивой короной.

«Ее изготавливают в Италии на престижном предприятии, где делают свои вещи Дольче и Габбана и другие именитые дизайнеры. Моя корона будет из ягод. Я ее сама еще не видела. Это мне дизайнер Татьяна Мельник решила сделать подарок. Мне кажется, будет что-то фееричное. Ручная работа, дорогие камни», — призналась певица.

Королева подчеркнула, что у нее нет амбиций вешать на себя какой-то титул и короновать, однако певица решила не отказывать себе в удовольствии обладать красивой вещью, эксклюзивной короной, создательница которой также делала украшения для певца Филиппа Киркорова и стилиста Сергея Зверева

Говоря о готовящемся концерте, исполнительница выразила надежду, что вместе с ней выступит и ее семнадцатилетний сын Архип, хоть тот и не показывает какие-то особые стремления в этом направлении.

«Понятно, что Архип варится в нашей среде, видит, что происходит вокруг. Периодически он говорит мне: «Мам, давай и я что-нибудь прикольное сделаю!» Но я пока подходящего материла для него найти не могу. Если что-то делать, то особо выразительное», — сказала Королева.

Певица также отметила, что сейчас сын очень серьезно занимается и готовится к поступлению.

«Ему просто некогда отвлекаться на другие дела. Хотим поступить в Высшую школу экономики на восточное отделение. Потому что Архип уже давно и достаточно успешно изучает японский язык», — добавила она.

На вопрос журналиста о призыве голосовать за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову в детском «Голосе» Королева заверила, что это был ее личный порыв.

«Меня никто об этом не просил. Мне нравится эта девочка: она очень яркая и интересная. Вообще я поняла, что в социальных сетях всегда находятся провокаторы, которые на любой пост, даже самый безобидный и позитивный, напишут [что-то плохое]», — посетовала артистка.

Стоит отметить, что действительно за последние несколько месяцев инстаграм певицы часто становился местом притяжения недоброжелателей.

В марте Королева отреагировала на трагическую смерти певицы Юлии Началовой, а через некоторое время опубликовала веселый ролик, чем ужасно возмутила подписчиков своего инстаграма.

Похожую реакцию вызвало поздравление Аллы Пугачевой, которое Королева выложила у себя в блоге.