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Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз жизни 

Super.ru 4 часа назад
Фото: Super.ru
Алена Водонаева написала заявление в московскую полицию — обращение звезды приняли в ОВД Черемушки. 36-летняя телеведущая требует установить личность неизвестного, угрожающего ее жизни. В распоряжении SUPER оказался документ, принятый правоохранительными органами.
В заявлении говорится о сообщениях, поступающих ей с аккаунта мужчины по имени Евгений — больше о личности преследователя ничего не известно. В скриншотах, приложенных к заявлению — копии его навязчивых посланий. Особенно мужчина активизировался после сообщений о разводе Водонаевой с мужем.
Настроение «поклонника» звезды переменчиво — он то признается ей в любви («Ты — моя и точка!»), то злится от безответных чувств («Ты ничего не стоишь и ты просто пыль для меня!»), то просто угрожает найти ее и «разобраться». Периодически гнев преследователя утихает — и тогда он извещает звезду экрана о новостях в своей жизни: покупке машины, обновках, пополнении в животноводном хозяйстве и прочих подробностях своего быта.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения знаменитости, по всей видимости, стала фраза мужчины: «Найду и проломлю тебе голову!»
Алена Водонаева подтвердила SUPER, что последние несколько месяцев испытывает беспокойства из-за навязчивых угроз.
— Не угадаешь, что в голове у таких людей — он может быть просто психом, а может и правда придет к дому и подкараулит. У меня маленький сын, мы живем одни, и я действительно в последнее время не чувствую себя в безопасности. Надеюсь наша полиция быстро вычислит личность этого человека и накажет его, — прокомментировала Водонаева происходящее SUPER.
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Шоу-бизнес , Алена Водонаева , МВД , Черемушки
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