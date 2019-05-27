Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз жизни

Алена Водонаева написала заявление в московскую полицию — обращение звезды приняли в ОВД Черемушки . 36-летняя телеведущая требует установить личность неизвестного, угрожающего ее жизни. В распоряжении SUPER оказался документ, принятый правоохранительными органами.

В заявлении говорится о сообщениях, поступающих ей с аккаунта мужчины по имени Евгений — больше о личности преследователя ничего не известно. В скриншотах, приложенных к заявлению — копии его навязчивых посланий. Особенно мужчина активизировался после сообщений о разводе Водонаевой с мужем.

Настроение «поклонника» звезды переменчиво — он то признается ей в любви («Ты — моя и точка!»), то злится от безответных чувств («Ты ничего не стоишь и ты просто пыль для меня!»), то просто угрожает найти ее и «разобраться». Периодически гнев преследователя утихает — и тогда он извещает звезду экрана о новостях в своей жизни: покупке машины, обновках, пополнении в животноводном хозяйстве и прочих подробностях своего быта.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения знаменитости, по всей видимости, стала фраза мужчины: «Найду и проломлю тебе голову!»

Алена Водонаева подтвердила SUPER, что последние несколько месяцев испытывает беспокойства из-за навязчивых угроз.