Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«И где тут вокал?»: дочь Ирины Салтыковой раскритиковали за исполнение песни Пугачевой 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: Instagram
Отрывки выступления гордая мать опубликовала в социальных сетях.
Популярная в 90-х годах певица Ирина Салтыкова сегодня занимается продюсированием и продвижением 31-летней дочери Алисы. Девушка пошла по стопам родителей — занимается вокалом, выступает на сцене и снимает клипы. Недавно она выпустила видео на хит Ирины «Серые глаза».
В Instagram Ирина Салтыкова, которая гордится успехами дочери, выложила новые видео с концерта дочери. Алиса выступала на открытом воздухе и пела вживую. Качество звука и исполнения не всегда было на высоте, но девушка старалась и выкладывалась по максимуму.
К тому же в один из моментов, исполняя песню Аллы Пугачевой, она забыла текст композиции. Пришлось импровизировать.
В комментариях поклонники Ирины девушку поддержали, отметив, что сила ее голоса компенсирует забывчивость, а во время живого исполнения всякое случается. К тому же подписчики отметили, что Алиса поет лучше своей знаменитой матери.
«Голос, очень мощный и особенный», Да и фиг с ним с текстом))) голос и фактура есть! Молодец!», «Забыла не беда, зато в живую. без фанеры», — написали поклонники творчества Алисы Салтыковой (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Некоторые фолловеры Салтыковой-старшей отметили, что Алисе не хватает пластики, а вокал оставляет желать лучшего: «А мне не понравилось. Не красиво ноги растравляет. Скованная, немного деревянная», «Ничего личного, ну это тихий ужас. Где же тут пение, это Ор и больше ничего», «Девочка очень хорошенькая и слова песни классные но исполнение желает лучшего а все комментарии фальшивые просто льстите Ирине Салтыковой», — написали они.
А вам нравится, как поет Алиса?
Passion.ru: последние новости
«Это ее решение и мы его поддерживаем»: Микелла Абрамова не пришла на итоговый концерт «Голос. Дети» Сергей Лазарев стал отцом во второй раз? Ирину Шейк и Брэдли Купера застали вместе во время прогулки на фоне слухов об их расставании
Комментарии1
Шоу-бизнес , Ирина Салтыкова , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением207
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Найдены возможные останки балерины Дёминой48
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился48
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва4
Видео
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
06:27
Не оправдал надежд: Канцлеру Австрии выразили недоверие
Европа В мире
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
00:46
Стали известны подробности нападения в Ставрополе
Происшествия Криминал
03:16
«Узурпация» власти: На Порошенко завели новое дело
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение