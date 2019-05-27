Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился

Повторный финал «Голоса» не вызвал ажиотажа среди зрителей

Спецвыпуск шестого сезона шоу «Голос. Дети» на Первом канале посмотрело на 300 тысяч меньше зрителей по сравнению с финалом шоу. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу исследовательской компании Mediascope.

Согласно данным компании, специальный выпуск программы посмотрели 2 921 800 человек. Это на 296,5 тысячи человек меньше, чем аудитория финала детского «Голоса». Программу посмотрели 16,4 процента всей телеаудитории. Финал проекта 26 апреля собрал 3 218 300 зрителей. При этом доля аудитории финального выпуска составляла 18,7 процента.

Рейтинг спецвыпуска также оказался ниже: 4,2 процента против 4,6 процентов у апрельского выпуска. Рейтинг финала в 2019 году стал самым низким в истории телевизионного конкурса.

Специальный выпуск шестого сезона «Голос. Дети» был показан вечером 24 мая. Первый канал принял решение пересмотреть итоги финала после того, как независимое расследование выявило фальсификации в ходе голосования. По данным Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности, автоматические накрутки производились в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой, которая победила при голосовании 24 апреля.

В повторном финале Первый канал признал победителями всех финалистов проекта, вручив им по миллиону рублей. Представитель Universal Music предложил всем победителям записать свои композиции при поддержке компании. Абрамова, которую также признали победительницей, на спецвыпуск не пришла.