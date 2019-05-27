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«Я такая счастливая!»: Волочкова показала шпагат в клетке 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram видео с отрывком репетиции спектакля «Клоун и балерина».
На записи балерина, находящаяся в большой «птичьей» клетке, демонстрирует несколько вариаций шпагата.
«Это первая репетиция на подвесе. Я такая счастливая! Безумно интересная постановка Николая Челнокова!» — написала Волочкова.
Позже балерина рассказала, что репетиция на открытом воздухе продолжалась шесть часов. По ее словам, в итоге Челноков решил изменить название спектакля на «Балерина и клоун», так как клоун — «настоящий мужчина, всегда подает руку женщине и пропускает вперед».
Ранее подписчики Волочковой жаловались, что им надоели фотографии, на которых она делает шпагат, и посоветовали ей придумать для себя новую фишку. Балерина в ответ заявила, что может научить «теть» из соцсетей садиться на шпагат, но для начала им придется выступить в самых знаменитых театрах мира и станцевать все классические балеты.
В апреле Волочкова приняла участие в юбилейном концерте Аллы Пугачевой. Балерина рассказала, что певица сама позвонила ей со словами: «Настя, мне нужен твой шпагат!».
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Шоу-бизнес , Николай Челноков , Анастасия Волочкова , Алла Пугачева
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