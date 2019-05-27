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Шукшина оправдалась за штурм дачи с ОМОНом 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Мария Шукшина рассказала о конфликте со своим бывшим мужем Алексеем Касаткиным.
11 лет назад во время развода Касаткин, по словам Шукшиной, украл у нее сына Макара, отобрав ребенка силой.
"Я приложила все усилия и нашла сына на даче у свекрови. Я умоляла, плакала, грозила. Но его не хотели мне отдавать. Пришлось даже обращаться за помощью к милиции", — цитирует женщину "Стархит".
Бывшая свекровь актрисы Зоя Касаткина сообщила о штурме своей дачи автоматчиками из ОМОНа несколько дней назад в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". По словам женщины, ей сломали нам забор, наставили на нее автомат и забрали сонного ребенка.
Ранее Шукшина поддержала критикующего телешоу Михалкова.
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Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Алексей Касаткин , StarHit
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