Шукшина оправдалась за штурм дачи с ОМОНом

11 лет назад во время развода Касаткин, по словам Шукшиной, украл у нее сына Макара, отобрав ребенка силой.

"Я приложила все усилия и нашла сына на даче у свекрови. Я умоляла, плакала, грозила. Но его не хотели мне отдавать. Пришлось даже обращаться за помощью к милиции", — цитирует женщину "Стархит".

Бывшая свекровь актрисы Зоя Касаткина сообщила о штурме своей дачи автоматчиками из ОМОНа несколько дней назад в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". По словам женщины, ей сломали нам забор, наставили на нее автомат и забрали сонного ребенка.

Ранее Шукшина поддержала критикующего телешоу Михалкова.