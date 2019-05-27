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«Тусовка с 50-ю собаками»: Панин ответил на новые обвинения 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео, в котором опроверг информацию о «тусовке с 50-ю собаками».
«Представляете, сейчас съездили к нашим друзьям в гости, у нас были замечательные выходные, мы провели замечательно время, а потом открыли интернет и узнали, что, оказывается, что Алексей Панин был на тусовке, куда ему заказали 50 собак», — возмутился он.
Актер призвал не верить таким сообщениям. Он посетовал, что «полстраны» все это слушают и «на полном серьезе» обсуждают у себя на кухнях.
Несколько лет назад в Сети опубликовали порновидео с мужчиной и собакой. СМИ утверждали, что на видео запечатлен Панин, но сам актер все обвинения отвергал и даже прошел проверку на детекторе лжи. Он предположил, что появление видео может быть связано с желанием его бывшей жены лишить его родительских прав.
Актер обращал внимание, что у мужчины на видео нет татуировок на спине, а у него есть, кроме того, у Панина на тот момент не было седых волос.
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Шоу-бизнес , Алексей Панин
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