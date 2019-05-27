«Тусовка с 50-ю собаками»: Панин ответил на новые обвинения

«Представляете, сейчас съездили к нашим друзьям в гости, у нас были замечательные выходные, мы провели замечательно время, а потом открыли интернет и узнали, что, оказывается, что Алексей Панин был на тусовке, куда ему заказали 50 собак», — возмутился он.

Актер призвал не верить таким сообщениям. Он посетовал, что «полстраны» все это слушают и «на полном серьезе» обсуждают у себя на кухнях.

Несколько лет назад в Сети опубликовали порновидео с мужчиной и собакой. СМИ утверждали, что на видео запечатлен Панин, но сам актер все обвинения отвергал и даже прошел проверку на детекторе лжи. Он предположил, что появление видео может быть связано с желанием его бывшей жены лишить его родительских прав.

Актер обращал внимание, что у мужчины на видео нет татуировок на спине, а у него есть, кроме того, у Панина на тот момент не было седых волос.