«Оль, не надо иллюзий»: Бузова разозлила постом о похорошевшей России

Певица, телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram пост, посвященный позитивным изменениям в России . В посте сказано, что страна «наконец научилась что-то воплощать в жизнь», а в городах все чаще появляются новые больницы, школы и заводы. «Сейчас вот прочитала, что достроили за долгие годы пассажирский аэропорт в Саратове… Места силы и нормальной жизни появляются не только в Москве, как было принято считать еще лет 5 назад. Согласны со мной?» — поинтересовалась Бузова у подписчиков (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены). Интернет-пользователи с певицей не согласились и решили, что этот пост неискренний. «Не согласен. Проехав тысячи километров по стране на машине в сторону Москвы я не могу согласиться с тобой. Разруха. Полная. Оль, не надо илюзий. Красивая жизнь заканчивается за пределами Садового кольца. Что творится вдоль трассы во Владимирской области, в Нижнем… это нормальные деревни?» — отметил @tim__official_. «Надеюсь, тебе много заплатили за этот пост», — написала @tukachula. «Какие заводы открывают? Наоборот давно всё развалили и осталось только купи— продай, одни кафе и ТЦ», — возмутилась @veronika.7695. «Уважаемая, Вы бы по провинциям поездели, да рассказали бы потом, что и где открыли… ВОТ МЫ ПОСЛУШАЛИ. А ТО ТОЛЬКО И СЛЫШНО. СГОРЕЛО, ЗАВАЛИЛОСЬ, ОБРУШИЛОСЬ», — добавила @lanakuklinska.