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«Гнилое, ужасное»: Безрукова возмутили критикующие Россию коллеги 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Актер, режиссер и музыкант Сергей Безруков заявил, что в современном кино есть «спрос на провокацию» и осудил коллег, которые слишком рьяно критикуют Россию. Об этом пишет «Комсомольская правда».
О своем недовольстве современным искусством Безруков рассказал, выступая на фестивале «Герой и время».
«Чем хуже ты говоришь о своей стране, тем лучше, чем больше ты задаешь вопросов негативных, порой сочиняя историю, которой не было…» — возмутился он.
По мнению актера, искусство должно оставаться вне политики и рассказывать истории о человеческих проблемах. Безруков отметил, что ждет, когда победу на Каннском фестивале снова одержит фильм, напоминающий советскую картину «Летят журавли».
«Да, там есть война, но там — человеческая история, которая до сих пор прошибает до слез…» — отметил он.
Также в качестве примера Безруков привел картину Меньшова «Москва слезам не верит», где нет ничего «гнилого, ужасного, провоцирующего» о России. Он отметил, что это фильм о времени, людях и судьбе, и именно это принесло стране «Оскар».
Безруков признал, что говорить о проблемах тоже надо, особенно когда воруют и берут «ужасные откаты».
«Проблемы затрагивать надо обязательно! Но человеческая история сильнее греет душу!» — заключил он.
Также актер выразил обеспокоенность «нигилистами и пофигистами» в искусстве. По его мнению, такие художники опасны для молодых людей, не определившихся в жизни, так как могут заразить их своим отношением к жизни.
Безруков заявил, что 90 процентов нынешних выпускников не определились с профессией, и его это ужасает.
«С художника спрос? А может быть с образования? С ЕГЭ? Такая ситуация, что в пору уже выходить с транспарантами», — подчеркнул он.
Безруков считает, что когда молодые люди не понимают, что важно, а что нет, задача писателя, режиссера и актера быть ответственными за свои слова.
Комментарии135
Шоу-бизнес , Видео , Комсомольская правда
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