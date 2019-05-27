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Пользователи соцсетей откликнулись на ответ Шнурова церкви. «Пока стих писал, храм построили» 

Ura.Ru 37 минут назад
Пользователи соцсетей откликнулись на стихотворение певца, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, раскритиковавшего заявление главы Русской православной церкви патриарха Кирилла о том, что РПЦ возводит по три храма в сутки.
«Пока стих писал, храм построили», — написал winnersinner.
Многие пользователи сравнили строительство храмов с бизнесом.
«Это бизнес! Вера отдельно, деньги отдельно», — прокомментировал doktorsaldaev. «Кирилл хочет обогнать »Магнит“ и «Пятерочку»», — высказал свое мнение santaru_pro. «Он их строит потому что это его бизнес, это как магазины открывать», — добавил denison_men. «Наверное ни у одной торговой сети нет столько магазинов», — предположил guliaev_548. «Франшиза!» — согласилась tenerifedays. «В бога можно и дома верить, и дешевле получается», — отметил anton_degtiarev89.
Некоторые пользователи заявили, что было бы разумнее строить жилье, детские дома и больницы.
«Достали уже с этими храмами. Лучше жилье для нуждающихся строили, больше пользы было бы», — возмутилась olga19730409. «Купола золотые делают, а детские дома хуже бараков», — поддержал ее vladimir_zhogov_. «Это чтобы отпевать было где, больницы то не строят, а закрывают», — написал maksimpanteleev88.
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл рассказал, что на настоящий момент РПЦ строит в среднем три храма за одни сутки, передает агентство Nation News. Также он отметил, что за последние 10 лет было воздвигнуто 30 тысяч храмов. Шнуров в стихотворении заявил, что это «символично» и «канонично», ведь на земле «хоромы строят» для «Отца, Сына и, конечно, Духа».
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Комментарии13
Шоу-бизнес , Видео , Общество , Сергей Шнуров , "Магнит" , РПЦ
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