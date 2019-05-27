Пользователи соцсетей откликнулись на ответ Шнурова церкви. «Пока стих писал, храм построили»

Пользователи соцсетей откликнулись на стихотворение певца, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова , раскритиковавшего заявление главы Русской православной церкви патриарха Кирилла о том, что РПЦ возводит по три храма в сутки.

«Пока стих писал, храм построили», — написал winnersinner.

Многие пользователи сравнили строительство храмов с бизнесом.

«Это бизнес! Вера отдельно, деньги отдельно», — прокомментировал doktorsaldaev. «Кирилл хочет обогнать »Магнит“ и «Пятерочку»», — высказал свое мнение santaru_pro. «Он их строит потому что это его бизнес, это как магазины открывать», — добавил denison_men. «Наверное ни у одной торговой сети нет столько магазинов», — предположил guliaev_548. «Франшиза!» — согласилась tenerifedays. «В бога можно и дома верить, и дешевле получается», — отметил anton_degtiarev89.

Некоторые пользователи заявили, что было бы разумнее строить жилье, детские дома и больницы.

«Достали уже с этими храмами. Лучше жилье для нуждающихся строили, больше пользы было бы», — возмутилась olga19730409. «Купола золотые делают, а детские дома хуже бараков», — поддержал ее vladimir_zhogov_. «Это чтобы отпевать было где, больницы то не строят, а закрывают», — написал maksimpanteleev88.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл рассказал, что на настоящий момент РПЦ строит в среднем три храма за одни сутки, передает агентство Nation News. Также он отметил, что за последние 10 лет было воздвигнуто 30 тысяч храмов. Шнуров в стихотворении заявил, что это «символично» и «канонично», ведь на земле «хоромы строят» для «Отца, Сына и, конечно, Духа».