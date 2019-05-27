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Меган Маркл снова осталась без тиары принцессы Дианы из-за Кейт Миддлтон 

Teleprogramma.pro 1 час назад
3 июня Кейт Миддлтон снова выпадет возможность надеть потрясающую тиару принцессы Дианы для посещения государственного банкета в Букингемском дворце во время официального визита Дональда Трампа в Великобританию. И, соответственно, Меган Маркл, все еще находящаяся в декретном отпуске после рождения ребенка Арчи Харрисона, примерить королевскую реликвию не сможет.
В этот день королева проведет приватный обед для президента США и первой леди Мелании Трамп, где кроме Кейт будут ее супруг принц Уильям и принц Гарри, но без жены. После этого высокие гости из США вместе с принцем Чарльзом и Камиллой попьют вместе чай в Clarence House.
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Di💛

Публикация от  Kate Middleton (@katemiddletonphotos)

Как отмечает издание Еxpress.co, в последний раз Кейт Миддлтон носила любимую тиару Дианы на государственном банкете королевы в октябре для короля Виллема-Александра и королевы Нидерландов Максима. Тогда на герцогине Кембриджской также были жемчужные серьги матери принца Уильяма. Маркл же не видели в тиаре со дня ее свадьбы в мае 2018 года. Тем не менее, она была замечена в нескольких украшениях, которые когда-то принадлежали Диане.
К слову, неизвестно, расстроена ли Меган этими обстоятельствами. Ведь встречаться с Трампом и его женой она и не собиралась, придумав просто идеальный предлог.
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Шоу-бизнес , Видео , Кейт Миддлтон , принц Гарри , Чарльз Виндзор , Дональд Трамп , принц Уильям , Великобритания
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