Максакова сделала заявление об убийстве мужа

Она назвала версию о том, что Вороненкова убил Тюрин "беспардонной, наглой и циничной, отвратительной" и удивилась, как она не сошла с ума.

"Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства", — призналась Максакова.

По ее словам, в том, что Вороненкова убил Тюрин, ее убедили украинские следователи.

"Я уже говорила, что, если это окажется неправдой, я буду готова принести свои извинения. Убедившись, что это неправда, я приношу свои извинения…" — сказала Максакова.

Она также обратилась в главе Следственного комитета России Александру Басмтрыкину с просьбой считать ее высказывание во время интервью "официальным заявлением".

Ранее Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд рублей.