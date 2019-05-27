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Максакова сделала заявление об убийстве мужа 

Газета.Ru + ещё 2 11 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова. Об этом она заявила в интервью НТВ.
Она назвала версию о том, что Вороненкова убил Тюрин "беспардонной, наглой и циничной, отвратительной" и удивилась, как она не сошла с ума.
"Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства", — призналась Максакова.
По ее словам, в том, что Вороненкова убил Тюрин, ее убедили украинские следователи.
"Я уже говорила, что, если это окажется неправдой, я буду готова принести свои извинения. Убедившись, что это неправда, я приношу свои извинения…" — сказала Максакова.
Она также обратилась в главе Следственного комитета России Александру Басмтрыкину с просьбой считать ее высказывание во время интервью "официальным заявлением".
Ранее Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд рублей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Тюрин , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс , СКР , НТВ
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