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«Мечта стала реальностью»: Дочь Алсу отреагировала на финал шоу «Голос. Дети» 

Рамблер 19 минут назад
Финалистка шестого сезона проекта "Голос. Дети" 11-летняя Микелла Абрамова поблагодарила в Instagram своих подписчиков, друзей, Первый канал, организаторов конкурса и наставников.
«Моя мечта — выйти на Сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!» — написала она, подчеркнув, что благодаря проекту обрела «огромное количество друзей из разных городов и даже стран».
«И именно вы — моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего! И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились — мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю!» — отметила она.
Многие подписчики поддержали девочку, написав ей теплые слова: Такая маленькая, но сильная девочка. Ты умница, все у тебя будет хорошо. Скоро ты это докажешь», « Ты умница и красавица!очень талантливая девочка!Никого не слушай».
Комментарии32
Шоу-бизнес , Видео
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