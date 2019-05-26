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Дочь Алсу прокомментировала итоги конкурса «Голос. Дети» 

РИА Новости 33 минуты назад
Дочь Алсу Микелла Абрамова, финалистка шестого сезона проекта "Голос. Дети" на Первом канале, впервые за долгое время прокомментировала итоги шоу.
Она в Instagram поблагодарила за поддержку подписчиков, друзей, Первый канал, организаторов конкурса и наставников.
"Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала! Моя мечта — выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!"
Абрамова также поздравила с победой всех финалистов конкурса.
24 мая состоялся спецвыпуск программы "Голос. Дети", на котором гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что победителями проекта стали все финалисты. Одной из победительниц стала и Микелла Абрамова, которая приняла решение не принимать участие в спецвыпуске.
Каждый победитель получил по миллиону рублей.

Скандал с голосованием

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос. Дети", который прошел 26 апреля, вызвала широкий общественный резонанс. Первый канал принял решение аннулировать результаты конкурса, в котором победила Абрамова из команды Светланы Лободы. Это решение было вызвано промежуточными результатами проверки, проведенной международной компанией Group-IB.
Так, проверка выявила массированную автоматизированную отправку смс в пользу Абрамовой.
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Комментарии9
Шоу-бизнес , Видео , Светлана Лобода , Константин Эрнст
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