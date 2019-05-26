Дочь Алсу прокомментировала итоги конкурса «Голос. Дети»

Дочь Алсу Микелла Абрамова, финалистка шестого сезона проекта "Голос. Дети" на Первом канале, впервые за долгое время прокомментировала итоги шоу.

Она в Instagram поблагодарила за поддержку подписчиков, друзей, Первый канал, организаторов конкурса и наставников.

"Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала! Моя мечта — выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!"

Абрамова также поздравила с победой всех финалистов конкурса.

24 мая состоялся спецвыпуск программы "Голос. Дети", на котором гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что победителями проекта стали все финалисты. Одной из победительниц стала и Микелла Абрамова, которая приняла решение не принимать участие в спецвыпуске.

Каждый победитель получил по миллиону рублей.

Скандал с голосованием

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос. Дети", который прошел 26 апреля, вызвала широкий общественный резонанс. Первый канал принял решение аннулировать результаты конкурса, в котором победила Абрамова из команды Светланы Лободы . Это решение было вызвано промежуточными результатами проверки, проведенной международной компанией Group-IB.

Так, проверка выявила массированную автоматизированную отправку смс в пользу Абрамовой.