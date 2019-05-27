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«Я не вхожу в круг близких друзей»: Королева объяснила свое отсутствие на концерте Пугачёвой 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Наташа Королева объяснила, почему не пришла на юбилейный концерт Аллы Пугачевой, который состоялся примерно месяц назад в Кремлевском дворце и был посвящен семидесятилетию Примадонны.
«Я не вхожу в круг близких друзей Аллы Борисовны», — сказала бывшая супруга очень близкого друга Пугачевой композитора Игоря Николаева.
Как отметила певица, на концерт она изначально хотела пойти вместе с мамой. Ради этого пожилая женщина даже не поехала в Киев по своим делам. Когда Королева стала узнавать о билетах, то выяснилось, что их давно нет в продаже. Она была готова серьезно переплатить, но не смогла выйти на перекупщиков. Королева звонила своим друзьям, но все ее усилия оказались тщетны. Билеты было нереально достать. Как заметила Наташа Королева, особенно сильно расстроилась ее мама. Как известно, женщина без ума от творчества Примадонны.
Высказалась Наташа Королева и о своем бывшем муже Игоре Николаеве. Как она сказала, у них сейчас вполне нормальные отношения. Они поздравляют друг друга с праздниками. Звезда попросила не выдумывать сплетен, что якобы она по-прежнему влюблена в композитора. Сейчас и у него, и у нее другая жизнь и другие ценности.
Также Наташа Королева вспомнила, что для поздравления с днем рождения Пугачевой выбрала, как ей показалось, хорошую фотографию. Однако нашлись люди, которые раскритиковали ее. Наташа Королева сделала вывод, что с развитием социальных сетей всплыл целый ряд персонажей с негативной энергетикой, сообщает «Собеседник».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Наташа Королева , Алла Пугачева , ИД "Собеседник"
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