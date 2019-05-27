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Почему Королева не попала на концерт Пугачевой 

Рамблер + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Наташа Королева не смогла достать билет на концерт Аллы Пугачевой, потому что «не входит в круг близких людей» Примадонны. Об этом сама Королева рассказала «Собеседнику».
15 апреля Пугачева отпраздновала 70-летие, а 17-го дала юбилейный концерт — первый сольный за 10 лет.
Часть билетов на мероприятие поступила в продажу в кассах Кремлевского дворца 21 декабря за 2,5-70 тысяч рублей и была раскуплена за несколько часов. В конце марта оставшиеся билеты на концерт Народной артистки СССР стоили уже от 16 до 330 тысяч.
«Моя мама очень хотела пойти на этот концерт», — рассказала Королева.
По словам певицы, она «спохватилась» и «бросилась» покупать билет, но оказалось слишком поздно — достать их уже не было возможно ни в партер, ни на балкон, ни в директорскую ложу, ни за какие деньги, ни по звонку друзьям.
Королева добавила, что «не входит в круг близких людей» Пугачевой, а «мама оказалась в пролете» и «очень расстроилась».
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Алла Пугачева
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