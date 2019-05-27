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«Больно и трагично»: Пригожин о конфликте с сыном 

Рамблер + ещё 3 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал конфликт с сыном Дмитрием, который обвинил отца в лицемерии, сообщает «СтарХит».
Ранее Пригожин рассказал, что его дети Даная и Дмитрий попали под влияние отчима. По словам продюсера, его сын не общался с ним три года, однако недавно позвонил и предложил встретиться. В ходе разговора Пригожин выяснил, что сын хочет привести на встречу отчима, чтобы обсудить совместный бизнес. Однако продюсер отказался и предложил Дмитрию увидеться и поговорить «как отец с сыном».
После этого сын Пригожина написал пост об отце в одной из социальных сетей.
«Ты заигрался во лжи и шоу-бизнесе», — написал Дмитрий.
Продюсер считает, что сын не мог такого написать.
«Надо поставить жирную точку в этой истории! Это сложно и трудно, больно и трагично, но Дима и Даная стали инструментом в руках моей бывшей жены. Это точно не сын писал, а кто-то за него. Он 15 лет молчал, путешествовал с нами, приезжал в гости, был в прекрасных отношениях с Лерой и детьми, я его отдавал в швейцарский лагерь. Почему до этого никаких претензий не было? Почему они возникли именно сейчас, спустя 15 лет?» — рассказал Пригожин «СтарХиту».
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , StarHit
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