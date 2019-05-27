«Больно и трагично»: Пригожин о конфликте с сыном

Ранее Пригожин рассказал, что его дети Даная и Дмитрий попали под влияние отчима. По словам продюсера, его сын не общался с ним три года, однако недавно позвонил и предложил встретиться. В ходе разговора Пригожин выяснил, что сын хочет привести на встречу отчима, чтобы обсудить совместный бизнес. Однако продюсер отказался и предложил Дмитрию увидеться и поговорить «как отец с сыном».

После этого сын Пригожина написал пост об отце в одной из социальных сетей.

«Ты заигрался во лжи и шоу-бизнесе», — написал Дмитрий.

Продюсер считает, что сын не мог такого написать.