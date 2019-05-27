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Ураган сорвал концерт Анны Семенович в Краснодарском крае 

РИА Новости + ещё 14 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Ураган сорвал концерт Анны Семенович в станице Староминской Краснодарского края. Об этом сама певица сообщила в Instagram.
На опубликованных кадрах видно, как Семенович, несмотря на непогоду, вместе со своими музыкантами вышла на сцену.
"Впервые за 15 лет нас и всю технику смыло ураганом со сцены Я как могла пыталась спеть для вас, без микрофона, в темноте и на мокрой сцене".
При этом поклонники артистки долгое время не расходились, проведя более часа под сильным дождем. Певица пообещала им снова приехать на Кубань.
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