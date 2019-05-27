Ураган сорвал концерт Анны Семенович в Краснодарском крае

На опубликованных кадрах видно, как Семенович, несмотря на непогоду, вместе со своими музыкантами вышла на сцену.

"Впервые за 15 лет нас и всю технику смыло ураганом со сцены Я как могла пыталась спеть для вас, без микрофона, в темноте и на мокрой сцене". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 25 Май 2019 в 10:23 PDT

При этом поклонники артистки долгое время не расходились, проведя более часа под сильным дождем. Певица пообещала им снова приехать на Кубань.