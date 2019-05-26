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Солистка скандальной группы «Мы» переезжает в Москву 

News.ru 9 часов назад
Фото: ru.wikipedia.org/LinaLiLina - собственная работа, CC BY-SA 4.0
Солистка скандально известной группы «Мы» Ева Краузе переезжает из Израиля в Москву. Об этом девушка написала в группе в Facebook, где дала объявление о поиске съёмного жилья.
Причина переезда не сообщается, но Ева указывает, что она — добрая, опрятная, хорошая, любит громко слушать музыку, но ночных тусовок не устраивает.
Группа «Мы», в состав которой помимо Евы Краузе входил музыкант Даниил Шайхинуров, стала известна после трагедии в 2018 году. Тогда студент МГТУ имени Баумана Артём Исхаков изнасиловал и убил 19-летнюю соседку. После этого покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой указал, что подтолкнула его на совершение преступления песня группы «Мы» — «Возможно».
Слова «Прости, мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно» студент воспринял как призыв к убийству. На следующий день в Интернете была запущена петиция о запрете песни. Через несколько дней группа объявила о своём распаде, но не по случаю трагедии, а из-за «творческих разногласий».
Ранее News.ru сообщал, что комментируя данный факт, солист группы Даниил Шайхинуров заявил, что эта песня не о смерти, а «о надежде».
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Шоу-бизнес , МГТУ им. Баумана , Израиль , Москва
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