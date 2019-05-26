Солистка скандальной группы «Мы» переезжает в Москву

Солистка скандально известной группы «Мы» Ева Краузе переезжает из Израиля Москву . Об этом девушка написала в группе в Facebook, где дала объявление о поиске съёмного жилья.

Причина переезда не сообщается, но Ева указывает, что она — добрая, опрятная, хорошая, любит громко слушать музыку, но ночных тусовок не устраивает.

Группа «Мы», в состав которой помимо Евы Краузе входил музыкант Даниил Шайхинуров, стала известна после трагедии в 2018 году. Тогда студент МГТУ имени Баумана Артём Исхаков изнасиловал и убил 19-летнюю соседку. После этого покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой указал, что подтолкнула его на совершение преступления песня группы «Мы» — «Возможно».

Слова «Прости, мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно» студент воспринял как призыв к убийству. На следующий день в Интернете была запущена петиция о запрете песни. Через несколько дней группа объявила о своём распаде, но не по случаю трагедии, а из-за «творческих разногласий».

Ранее News.ru сообщал, что комментируя данный факт, солист группы Даниил Шайхинуров заявил, что эта песня не о смерти, а «о надежде».