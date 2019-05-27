Солистка Spice Girls была госпитализирована с потерей зрения

Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун , более известную как Mel B, экстренно госпитализировали с потерей зрения, передает "НьюИнформ". Как сообщает ряд СМИ, исполнительница обратилась к медикам за помощью после операции по коррекции зрения.

Проблемы со здоровьем у Мелани Браун начались именно после хирургического вмешательства. Сначала зрение пропало на левом глазе, а позднее началось ухудшаться и на правом.

"Я не могу ничего видеть — я полностью ослепла", — цитирует The Sun слова британской исполнительницы.

По данным вышеуказанного источника, в клинику Лондона Moorfields Eye Hospital Браун приехала с повязкой на глазах в сопровождении своего шофера и ассистента.