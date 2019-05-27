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Солистка Spice Girls была госпитализирована с потерей зрения 

Газета.Ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Reuters
Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известную как Mel B, экстренно госпитализировали с потерей зрения, передает "НьюИнформ". Как сообщает ряд СМИ, исполнительница обратилась к медикам за помощью после операции по коррекции зрения.
Проблемы со здоровьем у Мелани Браун начались именно после хирургического вмешательства. Сначала зрение пропало на левом глазе, а позднее началось ухудшаться и на правом.
"Я не могу ничего видеть — я полностью ослепла", — цитирует The Sun слова британской исполнительницы.
По данным вышеуказанного источника, в клинику Лондона Moorfields Eye Hospital Браун приехала с повязкой на глазах в сопровождении своего шофера и ассистента.
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