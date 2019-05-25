Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Валентин Юдашкин получил орден от Владимира Путина 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
Президент вручил дизайнеру правительственную награду «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Валентин Юдашкин удостоился государственной награды, которую ему лично вручил глава РФ Владимир Путин. Мероприятие прошло в Екатерининском зале Кремля и было посвящено чествованию деятелей культуры и искусства. 55-летнего кутюрье Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Дизайнер, комментируя получение государственной награды, был лаконичен. Валентин Юдашкин разместил в своем профиле Instagram снимок с главой государства, сопроводив его короткой подписью.
«Москва, Кремль, 23 мая», — сообщил модельер подписчикам.
Кроме Юдашкина знаки отличия получили еще 30 человек. Путин вручил ордена почета балетмейстеру Николаю Цискаридзе, певице Ларисе Долиной, актеру Сергею Маковецкому и другим знаменитостям.
Дизайнера с получением ордена поздравили его звездные клиенты. По мнению звезд отечественного шоубизнеса, российский кутюрье является двигателем российской моды, который задает новые тренды.
Порадовалась за модельера и его семья. Дочь кутюрье Галина Юдашкина отметила, что родитель всегда был для нее примером для подражания.
Напомним, 55-летний Валентин Юдашкин считается одним из лучших модельеров страны. Юдашкину принадлежит несколько магазинов, а показы одежды проходят на модных подмостках не только Москвы, но и за ее пределами — в Париже и Милане. Три года назад компания Юдашкина впервые стала членом во Французской федерации высокой моды, что до дизайнера не удавалось сделать ни одному российскому бренду одежды.
Ранее Валентин Юдашкин похвалил стиль российского президента. По словам дизайнера, Владимиру Путину очень идут темно-синие костюмы, которые удачно подчеркивают цвет его глаз.
Teleprogramma.pro: последние новости
Анастасия Волочкова примерила балетную пачку для нового проекта прямо в ресторане «Филипп, ну все, мы раскрыты»: Жасмин отреагировала на слухи, что является матерью сына Киркорова «Теперь ты знаешь, что на Первом нельзя ничего купить»: Эрнст пожурил Ержана после «Голос. Дети»
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Маковецкий , Валентин Юдашкин , Николай Цискаридзе , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина устала от старой Рады1
В НАТО отреагировали на решение трибунала ООН7
Корреспондента RT France избили в Тулузе2
Спецвыпуск «Голос. Дети» показался Фадееву «странным»34
Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете
Видео
01:50
Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам
В мире Украина
04:01
Украина устала от старой Рады
Украина В мире
01:50
Отпустите моряков: трибунал ООН ударил по России
В мире Статьи
00:33
Появилось видео езды американских кадетов на Т-64
Армия
01:29
Решение Трампа назвали угрозой миру
В мире
06:45
Спецвыпуск «Голос. Дети» показался Фадееву «странным»
Шоу-бизнес
00:40
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Технологии Наука и техника
03:22
Керченский инцидент: РФ и Украина отреагировали на решение ООН
В мире Конфликты
03:46
«РФ может сделать шаг»: Зеленский обратился к Москве
Украина В мире
01:50
МИД отреагировал на антироссийское решение трибунала ООН
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение