Спецвыпуск «Голос. Дети» показался Фадееву «странным»

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Продюсер Фадеев заинтересовался странностями в спецвыпуске «Голос. Дети» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 40 минут назад
Продюсер Максим Фадеев спросил у своих подписчиков в соцсетях, что показалось им странным в спецвыпуске шоу Первого канала «Голос. Дети».
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«Скажите, как вам вчерашний концерт «Голос. Дети»? Что вы об этом думаете? Не показалось ли вам, что-то странным? Я очень хочу узнать ваши мнения», — написал Фадеев в своем Instagram.
Он также пообещал высказать собственное мнение, после того, как услышит высказывания подписчиков.
Некоторые в комментариях отметили, что их удивил итог шоу.
«Мне показалось странным, что победила «дружба» там, где победитель должен быть один», — сказала Мария.
«Все это конечно здорово и хорошо, но осадок остался», — написала Светлана.
Несколько комментаторов отметили, что организаторы шоу поступили правильно, разделив победу между всеми финалистами.
«В сложившейся ситуации правильно сделали, наградив всех деток», — прокомментировала Лана.
Итоги шоу «Голос. Дети» вызывали широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу. Зрители усомнились в достоверности результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы.
Первый канал начал проверку результатов, а после аннулировал их, так как на голосование было оказано внешнее воздействие: сотрудников курского завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее — ОАО «Прибор»), изготавливающего в том числе и военную продукцию, могли привлекать к голосованию за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.
После этого Первый канал решил провести спецвыпуск шоу, который также вызвал неоднозначную реакцию зрителей.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Видео , Максим Фадеев
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