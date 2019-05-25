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Бузова купила роскошную квартиру в Москве 

Рамблер 49 минут назад
Фото: Instagram
Телеведущая и певица Ольга Бузова приобрела в столице квартиру площадью в 140 квадратных метров в элитном жилищном комплексе ЖК «Сетунь», сообщают «Аргументы недели».
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Об этом рассказал риелтор одного из агентств недвижимости: «Работаю в компании, Бузова оформляла сделку у нас 27 марта, покупала по переуступке в ЖК „Сетунь“. Апартаменты обошлись покупательнице в 60 млн рублей.
Раньше сообщалось, что Бузова обходится съемным жильем в не самом престижном районе столицы. Вместе с тем появлялась информация, что Бузова купила квартиры своим близким, в том числе в Санкт-Петербурге, а также подарила квартиру своему директору.
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Москва
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