Бузова купила роскошную квартиру в Москве

Телеведущая и певица Ольга Бузова приобрела в столице квартиру площадью в 140 квадратных метров в элитном жилищном комплексе ЖК «Сетунь», сообщают «Аргументы недели»

Об этом рассказал риелтор одного из агентств недвижимости: «Работаю в компании, Бузова оформляла сделку у нас 27 марта, покупала по переуступке в ЖК „Сетунь“. Апартаменты обошлись покупательнице в 60 млн рублей.

Раньше сообщалось, что Бузова обходится съемным жильем в не самом престижном районе столицы. Вместе с тем появлялась информация, что Бузова купила квартиры своим близким, в том числе в Санкт-Петербурге, а также подарила квартиру своему директору.