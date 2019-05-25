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Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Иосиф Пригожин не откажется стать продюсером Микеллы Абрамовой, если такое предложение поступит от её родителей, сказал он радиостанции «Говорит Москва».
Ранее активно отстаивавший справедливость победы дочери Алсу в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети» Пригожин после спецвыпуска конкурса, где, по решению организаторов, победителями были признаны все финалисты шоу, заявил, что считает Микеллу талантливой девочкой, но отметил, что ей могла просто не подойти песня.
«Если ей не подошла песня, это не значит, что она плохо поёт. Я готов её поддержать, я абсолютно уверен, если Микелла не передумает, то шансы у неё фантастические, она очень талантливая. Если с таким предложением на меня выйдут родители, им понадобится моя помощь, то скорее да, чем нет».
Он также выразил удовлетворение, что история с конкурсом, голосование в котором в итоге было признано несправедливым, наконец подошла к своему завершению. Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило. Он отметил, что это произошло из-за психологической травмы, которую получила девочка после разразившегося скандала.
«Я рад и счастлив как телезритель, что вчера это наконец-то получило завершение. И руководство Первого канала мудро поступило по отношению ко всем участникам», — сказал Пригожин.
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Радиостанция "Говорит Москва"
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