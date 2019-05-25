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«Филипп, ну все, мы раскрыты»: Жасмин отреагировала на слухи, что является матерью сына Киркорова 

Teleprogramma.pro 5 минут назад
Фото: @jasmin
Певица Жасмин отреагировала на слухи, которые в последнее время появлялись в прессе. Некоторые журналисты утверждали, что именно она является матерью сына поп-короля отечественной сцены Филиппа Киркорова Мартина. В Instagram исполнительница привела отрывки из материала, где об этом говорится.
«Мой фаворит в рубрике «Записки сумасшедшего». Филипп, ну все, мы раскрыты. Много лет за нас несла эту карму Анастасия Стоцкая, но теперь великая тайна стала явью! Ребята, однозначно премия «Провал года» за детективные расследования сегодня ваша. Но в любом случае спасибо, вы сделали мой день, ржу», — заявила исполнительница.
Отметим, что Мартин и Алла-Виктория Киркоровы родились от суррогатной матери. Кстати, не так давно поп-король рассказывал, что у его дочери появился ухажер в школе. Девочка, напомним, ходит в первый класс. Некий мальчик из класса Аллы-Виктории подарил ей линейку. Что касается сына Киркорова Мартина, то ему в школу еще только предстоит пойти в сентябре нынешнего года.
Ранее поп-король говорил, что не хотел в этом учебном году отдавать дочь в первый класс. Однако его вызвали на ковер педагоги и сказали, что девочка очень талантлива и ей уже пора идти в школу. Киркоров послушал этот совет. При этом он посетовал, что у девочки не было торжественной линейки.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анастасия Стоцкая , Мартин Киркоров
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