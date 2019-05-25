«На Первом ничего нельзя купить»: Эрнст обратился к Ержану

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст , пообщавшись с финалистом шестого сезона шоу «Голос. Дети» из Казахстана Ержаном Максимом в ходе спецвыпуска шоу, в шутливой форме напомнил ему о рекламном видеоролике, в котором тот говорит, о том, что «на первом все продано».

«Теперь ты знаешь, что на Первом ничего нельзя купить», — сказал он, сообщает «Телепрограмма».

Во время повторного финала победителями были признаны все девять его участников, в том числе 11-летняя Микелла Абрамова.

Эрнст в ходе программы отметил, что проект всегда был и будет честным, а деньги и связи в нем ничего не решают.

Скандал вокруг конкурса разразился после того, как его победительницей стала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу. Зрители заподозрили, что в ходе голосования произошла накрутка голосов. Первый канал инициировал проверку хода голосования, по результатам которой отменил итоги конкурса.